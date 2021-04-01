سالم: الدخل الشهري لليبيين حاليًا يصنفهم تحت خط الفقر

ليبيا – علق الخبير الاقتصادي والمستشار المالي السابق لرئيس مجلس النواب محمود سالم على قرار رفع الدعم عن المحروقات،قائلاً إن الدعم بكافة أشكاله غير مجد في دولة نامية مثل ليبيا.

سالم وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس، أشار إلى أن صندوق النقد الدولي حذر مرارًا من أنظمة الدعم وقال: إنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني الليبي. واصفًا إياها بأنها “تشويه في جسد المنظومة المالية”.

وأوضح أن الدول المتقدمة لا يوجد بها دعم لأي سلع مقدمة للمواطن، لكن هناك ضوابط يجب وضعها قبل إلغاء الدعم في ليبيا، مؤكدًا أن هذه الضوابط تتمثل في وجود اقتصاد حر للدولة يضمن دخلًا ثابتًا وكبيرًا للمواطن الليبي.

كما لفت إلى أن الدخل الشهري لليبيين الآن يضعهم تحت خط الفقر، لذا يجب تأمين الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ هذه الخطوة، بحسب قوله.

وأضاف أن فكرة تقديم دعم نقدي تعتبر أيضًا “نظامًا ملتويًا” لن يفيد الاقتصاد كثير، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون جزءًا ثابتًا من راتب المواطن الليبي مقابل توسيع رقعة العمل والموظفين في البلاد، مشددًا على ضرورة وضع معظم الإيرادات النفطية في عمليات التنمية.

سالم أكد أنه لا بديل عن تحسين دخل المواطن الليبي، وإلا لن يستطيع مجابهة ارتفاع الأسعار المتوقعة من جراء رفع الدعم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية