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البدء في قبول ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت اللجنة المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، خلال اجتماعها الأخير، البدء في قبول ملفات الترشح ابتداء من اليوم الخميس، وحتى نهاية دوام الخميس القادم الثامن من أبريل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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