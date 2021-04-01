البدء في قبول ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية

أعلنت اللجنة المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، خلال اجتماعها الأخير، البدء في قبول ملفات الترشح ابتداء من اليوم الخميس، وحتى نهاية دوام الخميس القادم الثامن من أبريل.
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قناة ليبيا
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