سفير تونس بليبيا: الوضع الليبي يبشّر بالانطلاق نحو الاستثمار والتنمية

قال سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، إن الوضع في ليبيا سهد نقلة نوعية خاصة على الساحة السياسية، حيث اتخذت الأزمة منعرجا جديدا نحو الانفراج .

وأكد الدبلوماسي التونسي في المقابلة التي بثتها إذاعة “إكسبراس أف أم” التونسية، أن المسار السياسي حقق نجاحا من خلال اختيار حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، مضيفا أن عملية الإصلاح انطلقت برعاية دول إقليمية، وكانت تونس من أول المساندين لهذا المسار.

وتابع السفير التونسي لدى ليبيا: “الوضع الليبي يبشّر بكل خير لعودة الاستثمار والانطلاق نحو التنمية والاقتصاد والابتعاد عن الحرب التي كان لها تأثير سلبي على بلدان الجوار وخاصة على الاقتصاد التونسي”، حسب تعبيره.