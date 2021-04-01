وزارة الإقتصاد تبحث الإجراءات اللازمة لضمان استيراد اللحوم والكبد المجمد وفق المواصفات القياسية المعتمدة

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أمس الأربعاء اجتماعًا ضَمَّ وكيل الوزارة، ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وإدارة الشؤون التجارية وقسم الاستيراد والتصدير بالوزارة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ لوضع ضوابط واشتراطات استيراد اللحوم والكبد المجمد.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد الإجراءات اللازمة لضمان استيراد اللحوم والكبد المجمد وفق المواصفات القياسية المعتمدة، والاطلاع على الإجراءات والاشتراطات المتبعة بعدد من دول العربية والاتحاد الأوروبي والاستفادة منها.

وشدد الحويج على ضرورة البدء بوضع المعايير والاشتراطات الصحية والضوابط التجارية التي تكفل استيراد اللحوم والكبد المجمد وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وتحقق السلامة الصحية للمستهلك.

بدوره، أكد وكيل الوزارة رجب خليل أن الوزارة ستباشر في وضع الآلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة متمثلة في المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمركز الوطني للصحة الحيوانية، ودار الإفتاء؛ بهدف توريد المنتجات حسب الاشتراطات الصحية والإسلامية، والقضاء على توريد اللحوم بطرق مخالفة وإحداث توازن بين أسعارها داخل السوق المحلي والقدرة الشرائية للمواطن.

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