ليبيا تسجل 1023 إصابة و 13 وفاة بكورونا

سجلت ليبيا يوم أمس 1023 إصابة، بين جديدة ومخالطة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 13 وفاة، و717 حالة تعاف من الفيروس، وفق التحديث الأخير للوضع الوبائي على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على الفيسبوك.
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قناة ليبيا
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