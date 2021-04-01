بلدية غات تطالب بفتح مكتب لمفوضية الانتخابات في المدينة

طالبت بلدية غات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بفتح مكتب لها في المدينة الواقعة في أقصى جنوب غرب ليبيا من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الناخبين والمترشحين، على ما أفاد عميد البلدية موسى المهدي «بوابة الوسط».

جاءت مطالبة البلدية خلال اجتماع ضم عميد وعدد من أعضاء المجلس البلدي غات مع وفد المفوضية الوطنية العليا للانتخاب برئاسة عضو مجلس إدارة المفوضية أبوبكر وامر، عقد اليوم الخميس، بقاعة المجلس البلدي غات.

وقال عميد بلدية غات، موسى المهدي لـ«بوابة الوسط» إنهم طالبوا وفد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الاجتماع أن يكون بمدينة غات مكتب للمفوضية العليا للانتخابات «من أجل تسهيل عملية الانتخابات وإجراءات الناخبين والمترشحين نظرا لبعد غات عن مدينة أوباري حوالي 400 كلم».

وأشار المهدي إلى أن المسافة بين مدينتي غات وأوباري طويلة جدا عند تقديم أوراق الترشح أو اعتماد المراقبين ووسائل الإعلام ووكلاء المترشحين خاصة أن مدينة غات تعتبر آخر نقطة حدودية مع الجزائر.

وقال عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر وامر لـ«بوابة الوسط» إن لقاء وفد المفوضية مع المجلس البلدي غات يأتي في إطار جولة الوفد لمتابعة عمل مكاتب المفوضية فى المنطقة الجنوبية التي بدأت الأيام الماضية وشملت مكاتب الإدارات الانتخابية في سبها والشاطئ وأوباري.

وأوضح وامر أن هذه الجولة جاءت من أجل الإطلاع والتعرف على احتياجات هذه المكاتب في إطار استعدادات المفوضية الوطنية العليا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منوها إلى أن هذه الزيارة سبقتها زيارات أخرى إلى مكاتب المفوضية فى المنطقة الشرقية.

وأضاف مدير إدارة العمليات بالمفوضية العليا للانتخابات، الصادق الزكار لـ«بوابة الوسط» أن وفد المفوضية اجتمع خلال زياراته إلى المنطقة الجنوببة مع منسقي إدارات التدريب واللوجستيات بمكاتب المفوضية في المنطقة وتحدث معهم حول العمل وكيفية تطويره كما استمع إلى الآراء والاقتراحات لتطوير هذه المكاتب.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استحدثت خلال الفترة الماضية مكتب الإدارة الانتخاببة الشاطئ بعدما كانت المنطقة تتبع مكتب الإدارة الانتخابية في سبها.

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