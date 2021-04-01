ملتقى تعريفي بالأدوية المتوفرة في السوق المحلية بحضور الأطباء والصيادلة في سبها

عقدت عدة شركات أدوية في المنطقة الجنوبية، ملتقى تعريفيا بالأدوية المتوفرة في السوق المحلية، والذي جمع عشرات الأطباء والصيادلة من مختلف أنحاء مدينة سبها، بهدف تعريف الأطباء والصيادلة بهذه الأدوية التي لا يعلمون توفره.
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قناة ليبيا
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