السيسي يبحث مع جرليتش تطورات الوضع في ليبيا

ليبيا – استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء مع جوردان جرليتش وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها القضية الليبية.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن السيسي وجرليتش أكّدا على أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسي الليبي الحالي، الذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في نهاية العام الحالي.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكدًا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، ومشيدًا في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى أن كرواتيا حريصة على دعم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية