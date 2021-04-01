بعد تبادل لإطلاق النار.. البحث الجنائي طرابلس يلقي القبض على مطلوب في 11 قضية

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تمكنت فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طرابلس من إلقاء القبض على “الدرية” المطلوب على ذمة 11 قضية ما بين تهديد وسرقات بالإكراه وإتلاف أموال وضرب و تهديد بالسلاح.

وفي بيان لها قالت مديرية أمن طرابلس بأن “الدرية” صادر بشأنه 11 أمر قبض من النيابة العامة، مبينةً بأنه قد تم القبض عليه بعد رصد مكانه ونصب كمين محكم.

وأشار البيان إلى أن المتهم قد قاوم وحدات البحث الجنائي أثناء عملية القبض بإطلاق النار مما استلزم الرد عليه باستعمال القوة وإصابته في إحدى رجليه وتم إسعافه وتحريز سلاح الجريمة، حيث تم ضبط أقواله واتخاذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة.