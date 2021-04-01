صنع الله يبحث الاستفادة من المرافئ البحرية بالمنطقة الحرة بمصراتة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس وأعضاء مجلس أدارة المنطقة الحرة بمصراتة الاستفادة من المرافئ البحرية بالمنطقة الحرة في استقبال نواقل المنتجات النفطية.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله بحث اليوم الخميس في مصراتة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة الأنشطة التي تقوم بالمنطقة والخطط المستقبلية ومناقشة التعاون المشترك بين المنطقة الحرة والمؤسسة الوطنية للنفط خاصة في مجال الخدمات اللوجستية للحقول البحرية نظرا لتوفر البنى التحتية المناسبة بالمنطقة الحرة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المنطقة الحرة من الغاز الطبيعي لدعم البنية التحتية بالمنطقة ودعم نشاط الصناعات وتوفير البنية الأساسية لجلب الاستثمار، والاستفادة من المرافئ البحرية بالمنطقة الحرة في استقبال نواقل المنتجات النفطية، ومساهمتها الكبيرة في إحداث تنمية مكانية بالمنطقة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وانتعاشته وتسهيل عمليات التزويد من المحروقات في المنطقة الوسطى والجنوبية والغربية أيضا.

واستمع صنع الله لشروح وافية عن آلية العمل والأهداف المحققة بالمنطقة الحرة والتي تأسست في سنة 2000م.