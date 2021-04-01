الشيباني يبحث مع ممثل «يونيسف» إنشاء مركز لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين بمصراتة

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، خلال لقائه مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، عبدالقادر موسى، إنشاء مركز في مدينة مصراتة لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشيباني استهل اللقاء بشكر «يونيسف» على المساعدات المقدمة للأطفال والفئات المهمشة من المهاجرين، ووعد بتقديم كافة التسهيلات خدمة لهذه الفئة وخاصة بعد توصيات وتعليمات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والاهتمام بهذه الفئة من المهاجرين بشكل خاص.

اوأوضحت الوزار ان الشيباني استعرض مع الممثل الخاص لـ«يونيسف» ومديرة برنامجها أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة الأممية في ليبيا بالتعاون مع كافة المؤسسات في الدولة كما «تم الحديث عن المركز المزمع إنشائه في مصراتة لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين».

وأضافت الوزارة أن الشيباني أفاد في نهاية الاجتماع «بوضع خطة مع كل مكونات الوزارة وجميع الوزارات للعمل على ملف الهجرة وخاصة الأطفال والمهاجرين»، كما أفاد الممثل الخاص لـ«يونيسف» في ليبيا بأنهم «يتطلعون للتعاون في جميع الأوجه ناحية الأطفال في كل مكان ومهما كانت الجنسية».

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