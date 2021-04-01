نائب رئيس الحكومة ووزير المالية يؤكدان دعمها لقطاع النفط

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع نائب رئيس الوزراء، رمضان بوجناح، ووزير المالية، خالد المبروك، ملفي تطوير القطع المستكشفة، وأزمة الوقود في مناطق الجنوب، إضافة إلى إنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي بحقل الشرارة.

من جهتهما أكد بوجناح والمبروك، على ضرورة تذليل كافة الصعاب من أجل دعم قطاع النفط، والعمل على تسهيل الإجراءات وتخصيص الميزانيات المطلوبة التي تحتاجها المؤسسة، مشيرين إلى أهمية القطاع النفطي في زيادة الدخل الوطني، ومساهمته في خلق فرص عمل للحد من نسبة البطالة.

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