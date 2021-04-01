اللافي: المجلس الرئاسي سيدعم بقوة مطالب أهالي ترهونة

أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على أخذ مطالب أهالي مدينة ترهونة والضحايا مأخذ الجد.

واعتبر اللافي في تصريح صحفي على هامش زيارته إلى ترهونة، أن جميع المطالب كانت منطقية، وأن معرفة الجناة، ومعاقبتهم هو أمر ضروري.

وقال إن المجلس الرئاسي سيدعم بقوة هذه المطالب وسيعمل على دفع جميع الأجهزة ذات العلاقة للقيام بالتزاماتها نحو المدينة على الوجه الأكمل.

وزار اللافي اليوم الخميس مدينة ترهونة، والتقى برئيس وأعضاء المجلس التسييري ونواب البلدية ، ورابطة أهالي ضحايا الحرب على المدينة ، والأكاديميين ، والأعيان ، والنشطاء المدنيين.

واستمع اللافي خلال الزيارة لمطالب ضحايا الحرب الذين قاموا بعرض شريط وثائقي قصير يظهر مدى فظاعة الجرائم التي ارتكبت في المدينة، ويرصد شهادات عدد من أبناء المغدورين، والمغيبين من المدنيين والوقوف على أهم المشاكل التي تعانيها المدينة.

وأوضح رئيس اللجنة التسييرية ” محمد الكشر ” خلال حديثه في اللقاء – عما عانته مدينة ترهونة، مشيرا إلى أن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها تعد أكبر شاهد ودليل على فظاعة هؤلاء المجرمين، وذوي السوابق.

وناشد ” الكشر ” المجلس الرئاسي بالاهتمام بالمدينة، وإنشاء صندوق إعمار، وصندوق لإغاثة المتضررين، مطالبا المجلس الرئاسي بالإيعاز للوزارات، والأجهزة الإدارية لدعم المدينة على نحو عاجل.

بدورهم رحب الحاضرون بمبادرة عضو الرئاسي، بزيارة المدينة للوقوف على احتياجاتها العاجلة، مطالبين الرئاسي بتبني مشروع العدالة الانتقالية، لمحاسبة الجناة المتورطين في قضايا القتل، والخطف، والتغييب القصري، والمسؤولين عن الاعتداء على أملاك المواطنين في المدينة.

وعقب زيارته التفقدية للمجلس التسييري لبلدية ترهونة، تفقد اللافي مديرية الأمن بالمدينة، للوقوف على المختنقات التي تعاني منها مؤسسات المدينة