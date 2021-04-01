القطراني يشرف على مراسم تسليم واستلام الهيئة العامة للكهرباء

أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، على مراسم التسليم والاستلام للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة، التي جرت في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة وديوان مجلس الوزراء.
وسلم رئيس الهيئة، فخري المسماري، مهام الهيئة، وجرد كافة أصولها الثابتة والمنقولة وخزائنها ومخازنها لنائب رئيس مجلس الوزراء.
من جهته، أشاد القطراني بدور الهيئة وعملها على استقرار الشبكة العامة في مناطق عملها رغم الصعوبات التي مرت بها.
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