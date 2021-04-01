القطراني يشرف على مراسم تسليم واستلام الهيئة العامة للكهرباء

أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، على مراسم التسليم والاستلام للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة، التي جرت في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة وديوان مجلس الوزراء.

وسلم رئيس الهيئة، فخري المسماري، مهام الهيئة، وجرد كافة أصولها الثابتة والمنقولة وخزائنها ومخازنها لنائب رئيس مجلس الوزراء.

من جهته، أشاد القطراني بدور الهيئة وعملها على استقرار الشبكة العامة في مناطق عملها رغم الصعوبات التي مرت بها.

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