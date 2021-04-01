صدور العدد الجديد من مجلة “الفصول الأربعة”

أصدرت رابطة الأدباء والكتاب الليبيين، العدد الجديد من مجلة “الفصول الأربعة”، لفصل الربيع- أبريل 2021.

وجاء في افتتاحية العدد، عنوان “النقد في المربع الأول من جديد!!” تناول رئيس تحرير المجلة، موضوع ملف العدد المتعلق بالتجربة النقدية في ليبيا وأثر غياب هذه التجربة وتأثيرها في الأدب والثقافة الليبية، نقلا عن موقع “بلد الطيوب”.

وشارك في العدد الجديد من المجلة الفصلية، مجموعة من الكتاب والباحثين، حيث كانت البداية مع الناقد “عبدالحكيم المالكي” في مشاركة تحت عنوان (النقد الأدبي في ليبيا: عوائق وطموحات). الباحث “امراجع السحاتي” عرض من خلال بحثه تجربة النقد الليبي تاريخا، والإشكاليات والمعالجات لمسالة غياب النقد الليبي. ثالث المشاركات كانت للباحثة “ابتسام صفر” جاءت مشاركتها من خلال استعراض تجربة القاص “خليفة التكبالي” وقصور النقد عن الإحاطة بهذه التجربة.

وتناول العدد الجديد، عددا من الملفات الشعرية والثقافية، للكتّاب والشعراء والأكاديميين.

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