ليبيا الان

الغرياني يدافع عن مدان بالإرهاب ويتوعد القاضي بالنار

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد مفتي طرابلس الصادق الغرياني الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف طرابلس بإعدام أحد عناصر مجلس شورى بنغازي بتهمة الإرهاب داعيا القضاة إلى أن يقفوا من هذا الحكم موقفا قويا تجاه ما وصفه بالظلم الصريح الواضح.

وقال الغرياني في برنامج “الدين والحياة” عبر قناة التناصح إنّه صدر في الأسبوع الماضي حكم من محكمة استئناف طرابلس بالإعدام لأحد من وصفهم “الثوار” بتهمة الإرهاب؛ لأنّه قاتل الجيش موضحا أنّ الإرهاب أصبح شماعة يتكل عليها كل من ليس لديه دليل

وأضاف الغرياني أنّ المؤتمر الوطني كلف من وصفهم “بالثوار” في بنغازي ودرنة بمقاتلة الجيش بقانون صدر في الجريدة الرسمية، متسائلا كيف يُكلّف بأمر ثم يحكم عليه بالإعدام لتنفيذه الأمر، داعيا القضاة إلى أن يقفوا من هذا الحكم موقفا قويا وعادلا اتجاه ما وصفه بالظلم الصريح الواضح.

وبين الغرياني أنّ من شروط القاضي أن يكون مسلما بالغا عدلا مجتنبا للكبائر مبتعدا في الغالب عن الصغائر عالما بما يحكم به، فلا يجوز تولي الجاهل؛ لأنه أحد قضاة النار مضيفا أنّ من أقرب الناس إلى لله مجلسا يوم القيامة القاضي الذي يعدل في حكمه ويقوم بحق القضاء حق القيام، وأشار إلى أنّ هناك تحذيرا شديدا وتغليظا أكيدا على القاضي الذي يجور في حكمه ولا يعلم بالحكم ولا يقضي بالعدل

وكانت محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكما يقضي بإعدام “محمد التواتي محمد النفار”، أحد أفراد مجلس شورى بنغازي، رميا بالرصاص لانضمامه إلى داعش ضد قوات الجيش في مدينة بنغازي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الأصح أنن تقول انه كان مجاهد لارضاء الشيطان لأنه هو وامثاله كانوا عندما يريدون ان يذبحوا أحد ما كانوا يقولون له تعال نتقربوا بك الي الله فلا ادري أنا أي الله كانوا يقصدون بالتقرب فالله الذي يؤمنون به المسلمين فعنده زوال الكعبه أهون من إراقة دم مسلم ومن ترهاتهم احدهم عندما قبض عليه الجيش في بنغازي قال لهم اذا اردتم ان تقتلوني فأقتلوني قبل الغداء بيش نتغدي مع النبي فقالوا له غير تغدي معنا اولاً وبعدها لها حلال فهاهو الحاخام الغرياني الذي تتلمذ علي يد صهيوني حسب اعتراف يمجد في ناس عقيدتهم فاسده عقيده مخالفه لصريح العقيده الاسلاميه فتمجد الباطل وراثه عند الخرياني فجده علي بن علي كان أحد الذين أفتوا في الغرب الليبي وقال لهم ان التجنيد مع ايطاليا لا شئ فيه وهو يدرج تحت إطاعة ولي الأمر فأيطاليا ولية الأمر في طرابلس فقام علي أثر ذلك ابن عمه عاكف أمسيك الغرياني بتكوين باندا أي عصابه وهجم علي المجاهدين في برقه نصره لايطاليا ضد أبناء جلدته فلا غرابه ان يمجد الحاخام الغرياني الا رهابيين ويبارك احتلال تركيا للغرب الليبي

    رد

  • ضروري يكون في شهود ـ والأن انتم في طور المصالحة ـ وخاصة الشباب الذكور الليبيين ـ ضروري يكون في توجيه تربوي اسلامي وتوعوي ـ وأعلامي ـ وتوضيح للدين الصحيح والعرف الليبي ـ
    لأن معظم الشباب فقدوا الأمل فالحكومة وعدم الاهتماام ـ
    وهذا سبب تسرب الافكار الخاطئة عن الدين من وراء الشيعة والروافض الي جاءت بهم قطر ومصر وتونس ـ للبلاد الليبية .

    رد