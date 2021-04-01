حكومة الوحدة الوطنية تطلق حملة نظافة في كل بلديات ليبيا

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، عن حملة نظافة واسعة في كل بلديات ومناطق ليبيا، اعتبارا من يوم السبت القادم.

وأوضحت الوزارة، أن الحملة تأتي بناءً على تعليمات رئيس الحكومة ووزير الحكم المحلي، لشركات الخدمات العامة.

وفي وقت سابق، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المشاكل والتحديات التي تواجه شركات الخدمات العامة بمختلف المدن الليبية.

وشارك في الاجتماع الذي عقده الدبيبة، رؤساء مجالس الإدارة لشركات الخدمات العامة بمختلف المدن الليبية، لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات، وسبل معالجتها، بحضور وزير الحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

ورحّب رئيس الحكومة، بحضور رؤساء مجالس الشركات في اجتماع موحد ضم 23 شركة لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وشدّد الدبيبة، خلال اللقاء، على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية، إضافة إلى إطلاق حملات النظافة على مستوى واسع النطاق، مشيدًا بأهمية القطاع الخاص في هذا المجال ومؤكدًا على ضرورة أن يتركز دور الدولة بشكل أكبر في دور المراقبة والتنظيم.

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