بلدية سرت تشدد على تمديد الحظر لمنع تفشى كورونا

تمسك المجلس التسييري لبلدية سرت، اليوم الخميس، بتمديد ساعات حظر التجول من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، لمواجهة وباء كورونا.

وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، فإن رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر اجتمع اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان البلدية، بحضور مراقب الاقتصاد بسرت حسن عون الله ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد جمعة أمبية ومدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، مع عدد كبير من أصحاب مزوالى الأنشطة التجارية والاقتصادية والحرفية بسرت، وتم الاتفاق بعد الاستماع إلى ملاحظات عدد من التجار بمختلف أنشطتهم.

وأكد البيان، أنه تم الاتفاق على إعداد نمودج تعهد باتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا

وتمديد ساعات الحظر من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 7 صباحا.