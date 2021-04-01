اختتام الدورة التدريبية الثانية في مجال “الأمن الانتخابي”

أُقيم بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اختتام الدورة التدريبية “الثانية” في مجال “الأمن الانتخابي” لصالح مديريات الأمن بالمناطق بإشراف إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة التخطيط الأمني وعدد من الضباط بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، حضروا اختتام الدورة التدريبية.
وفي وقت سابق، قام مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العميد علي الترهوني، بزيارة إلى مناطق الجبل الغربي، لمتابعة سير العمل داخل مديريات الأمن بهذه المناطق.
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