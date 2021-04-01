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اختتام الدورة التدريبية الثانية في مجال “الأمن الانتخابي”

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أُقيم بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اختتام الدورة التدريبية “الثانية” في مجال “الأمن الانتخابي” لصالح مديريات الأمن بالمناطق بإشراف إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة التخطيط الأمني وعدد من الضباط بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، حضروا اختتام الدورة التدريبية.

وفي وقت سابق، قام مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العميد علي الترهوني، بزيارة إلى مناطق الجبل الغربي، لمتابعة سير العمل داخل مديريات الأمن بهذه المناطق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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