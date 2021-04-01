حمودة: الحكومة تنتظر اعتماد الميزانية ولم نتطرق لملف الأموال المجمدة

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن الحكومة تنتظر اعتماد مجلس النواب للميزانية لتتمكن من رفع معاناة المواطنين.

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء لم يتطرق في الاجتماعين اللذين عقدهما إلى ملف الأموال المجمدة مشددا على أن السيادة الليبية أمر غير قابل للمساس.

وأشار حمودة إلى أنه لا صحة لما تردد من أنباء عن رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية مبينا أنه جرى تشكيل لجنة لدراسة استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي.

وبشأن الملف الأمني أكد حمودة أنه العمل على توحيد وزارة الداخلية تمهيدا لمعالجة الملف الأمني مبينا أن وقف إطلاق النار مستمر وكذلك جهود توحيد الجيش وفتح الطريق الساحلي.