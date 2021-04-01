لافروف: واشنطن تتحمل المسؤولية عما وقع في ليبيا خلال سنوات

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا قائلا إنها حولت ليبيا إلى “ثقب أسود” بسبب مواقفها المندفعة خلال أحداث العام 2011.

وقال الوزير الروسي في حوار على إحدى القنوات الروسيّة، “إن ‘إحلال الديمقراطية في ليبيا’ جاء عبر قذائف وضربات عسكرية وقتل الزعيم الراحل معمر القذافي على خلفية تصريحات متحمسة لوزيرة الخارجية الأمريكية حينئذ هيلاري كلينتون”.

وأضاف لافروف: “النتيجة أن تحولت ليبيا إلى ثقب أسود تتوجه منها إلى الشمال حشود من اللاجئين يعاني منها الاتحاد الأوروبي ولا يعلم كيفية التعامل معها، وإلى الجنوب سيل غير مشروع من الأسلحة والإرهابيين الذين تعاني منهم منطقة الصحراء والساحل”.

وعاد لافروف، إلى الأحداث المأساوية التي مر بها العراق وليبيا في السنوات الماضية، معتبرا أن لواشنطن المسؤولية عما وقع فيهما بما في ذلك ظهور تنظيم داعش الإرهابي.