العدد 280 من جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات.. وتباين آراء الخبراء حول دعم المحروقات

صدر اليوم الخميس العدد 280 من جريدة «الوسط»، مسلطاً الضوء على ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات وابتعاد السلطة الموقتة عن أولوياتها التي تعهدت بها، وعلى رأسها مواجهة جائحة «كورونا»، ومعالجة الأزمات المعيشية للمواطن، وتهيئة البلاد للاستحقاق الانتخابي، والانغماس في قضايا ليست من أولوياتها، وعلى رأسها ملف إلغاء دعم المحروقات، وغيرها من القضايا التي تدخل في صميم مهام الحكومات المنتخبة المرتقبة.

وحول تباين الآراء حول قضية رفع الدعم الحكومي عن المحروقات استطلعت «الوسط» وجهات نظر خبراء اقتصاد آراءهم، حول المقترح، فبينما وافق البعض على الفكرة، أو وضع شروطاً لتطبيقها، رفض آخرون المقترح من حيث المبدأ واعتبروه «كارثياً».

حكومة الدبيبة والانقسام و«كورونا»

وفي تقرير مفصل رصدت «الوسط» جهود توحيد السلطة التنفيذية التي أنعشت الآمال في وضع حد لانقسام المؤسسات العسكرية والأمنية، ويشير التقرير إلى أن السلطة الليبية الجديدة تواجه الرهان الأبرز، بعد أن نجحت في توحيد 80 % من مؤسسات البلاد خلال أقل من شهر، وفقاً لتصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة.

وينشر العدد الجديد حصيلة الأحداث الأسبوعية للوضع الوبائي في البلاد، وذلك في تقرير يبرز ارتفاع مؤشر القلق بين الليبيين مع الارتفاع المتزايد في وفيات إصابات فيروس «كورونا» بفعل ظهور السلالات الجديدة من الفيروس التي جرى تسجيلها في ليبيا كسلالتي جنوب أفريقيا وبريطانيا، واستمرار تأخر وصول اللقاح المضاد للوباء الذي رجحت الحكومة الوطنية الموقتة وصوله إلى البلاد قريبا.

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وفي تقرير آخر استعرضت «الوسط» قائمة أعدتها المفوضية الأوروبية قائمة تضم 13 دولة من بينها ليبيا مهددة بفرض قيود على تأشيرة «شنغن»، بدعوى عدم تعاونها في إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى أوطانهم. وحسب وثيقة أعدتها المفوضية بعد تقييم 39 دولة ألحقت 13 منها بقائمة البلدان التي لم تتعاون في إعادة اللاجئين المرفوضة طلباتهم من منطقة «شنغن»، وفق ما كشفت جريدة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الصادرة هذا الأسبوع.

مفاجأة سارة من البنك الأفريقي

وفي صفحات الاقتصاد فجر تقرير حديث صادر عن البنك الأفريقي للتنمية مفاجأة سارة حول مستقبل الاقتصاد الليبي الذي توقع أن يقود قاطرة النمو الاقتصادي في القارة للعام 2021، رغم الارتفاع الكبير في الدين الداخلي الذي قدر بـ155 % من الناتج المحلي. لكن ورغم مؤشرات التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بعد بدء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ممارسة مهامها، فإن «الوسط» تنقل تقريراً بريطانياً حذر ليبيا كإحدى أكثر البلدان اعتماداً على المحروقات من مخاطر مالية وسياسية شديدة، بينما ينتقل العالم بعيداً عن النفط، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة للدولة التي فشلت في تنويع اقتصادها بل تراجعت جهودها منذ 2014.

أما صفحات الثقافة فقد ركزت على دراسة أكاديمية حول أعمال التشكيلي الليبي عمر بركة؛ حيث استعرضت الدراسة أثر الخيال التشكيلي للفنان وإبحاره في مفردات الفضاء النصي المختار، مما يعكس مكامن سيسيولوجية تستنطق رؤية الفنان وشغفه بقاموس الريشة واللغة. أما الصفحة الفنية فسلطت الضوء على الفيلم التونسي «الرجل الذي باع ظهره»، باعتباره أبرز الأعمال المرشحة لجوائز الأوسكار، وهو يتناول من خلال قصة لاجئ سوري التلاقي العنيف بين عالمَي اللاجئين والفن المعاصر.

وأخيراً ركزت صفحات الرياضة على الانتصار الساحق للبطل الليبي العالمي مالك الزناد وقصة فوزه الأخير بالضربة القاضية على منافسه الروسي المصنف في المركز 77 عالمياً، الملقب بـ«المدمر»، ليحقق فوزه السادس عشر في الجولة التاسعة من النزال الأخير الذي دارت جولاته فوق إحدى حلبات العاصمة البلجيكية، بروكسل.

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