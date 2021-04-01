صنع الله: يمكن لشركة الحديد أن تزودنا باحتياجاتنا من اسطوانات الغاز

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال زيارته للشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة أن قطاع النفط يحتاج لمنتجات مجمع الحديد والصلب وبالإمكان عقد اتفاقيات طويلة الأجل بين المؤسسة والشركة لتزويد قطاع النفط باحتياجاته من اسطوانات غاز الطهي والأنابيب المختلفة في برنامج الحفر ونقل النفط والغاز والألواح الفولاذية المستعملة في تصنيع خزانات النفط وهذا سيساهم في تنمية النشاط الاقتصادي الوطني ويحفزه ويقلل من الاعتماد على الخارج شريطة أن تكون كل هذه المنتجات وفق المعايير الدولية القياسية.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن زيارة صنع الله للشركة الليبية لمجمع الحديد والصلب بمصراتة اليوم الخميس تضمنت شروح وافية عن آلية العمل بالمجمع وعرض مرئي عن إدارات التشغيل، والمصانع والمرافق التابعة للمجمع بالاضافة إلى خطوط الإنتاج والمنتجات ومعايير الجودة، وخطة الشركة من أجل الحفاظ على البيئة ومعايير الأمن والسلامة وحماية العاملين بالمجمع.