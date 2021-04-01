أمن بنغازي تكشف حقيقة اختطاف 8 مصريين يقيومن بالمدينة

نفت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس ما تردد من أنباء بشأن اختطاف ثمانية مواطنين مصريين في المدينة.

وقالت مديرية أمن بنغازي إن بعض منصات التواصل الإجتماعي نشرت أخبار ومقطع فيديو بشأن واقعة خطف ثمانية أشخاص من العمالة المصرية الوافدة من مدينة بنغازي ومطالبة الخاطفين لأهالي المختطفين بدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحهم مبينة أن الخبر مصدره الوحيد مقطع الفيديو المنشور من أحد الأهالي والذي لم يحدد فيه مدينة بنغازي بل ذكر أنهم مختطفين داخل ليبيا

وأضافت المديرية أنه بعد الاتصال برئيس غرفة العمليات الأمنية الرئيسية بالمديرية تم التأكد من عدم ورود أي بلاغات عن فقدان أشخاص مصريين خلال الفترة المحددة في مقطع الفيديو أي قبل خمسة أيام ماضية، الأمر الذي يؤكد أن المختطفين – إذا صح الخبر – ليسوا من سكان مدينة بنغازي وأن واقعة الخطف لا أساس لها من الصحة ولايوجد أية بلاغات عنها بمختلف المراكز والأقسام التابعة لمديرية أمن بنغازي .

ودعت مديرية أمن بنغازي الصفحات المسؤولة عن نشر تلك الأخبار ضرورة توخي الدقة والمصداقية وعدم الانسياق وراء بث الشائعات ونشر الأخبار الموجهة والمسيئة لمدينة بنغازي تحديداً للنيل منها ولتحقيق مآرب وأهداف شخصية .

وكان مواطنون مصريون أعلنوا اختطاف 8 من أقاربهم العاملين في ليبيا فيما طلب الخاطفون 20 ألف دينار عن كل فرد فيهم مقابل الإفراج عنهم مؤكدين أن مسلحين اختطفوهم من بنغازي إلى طرابلس.