حمودة: الدبيبة ألغى قرارات حكومتي الوفاق والمؤقتة

قال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، إن القرارات الصادرة من حكومتي الوفاق والمؤقتة تم إسقاطها بمجرد منح الثقة للحكومة الجديدة، موضحا أن القرار رقم 3 لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يُبطل ما أثير في وسائل الإعلام حول إيفاد وزراء سابقين بالحكومة الليبية المؤقتة إلى الخارج.

وأكد حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الليبية طرابلس، إنه يأمل من مجلس النواب التعجيل باعتماد الميزانية حتى تستطيع الحكومة القيام بالتزاماتها.

وأوضح أن الحكومة تعمل على القيام بالتدابير العاجلة ولن تكون مكتوفة الأيدي”، لافتا إلى أن الكهرباء على رأس أولوية الحكومة ونعمل على حل أزماتها.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تطوير شبكة الكهرباء وصيانة الشبكات حتى تعمل بكامل طاقتها.

وبين أن الحكومة أطلقت منصة “حكومتنا” للتواصل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا:” واجهنا الصفحات المزورة باعتماد صفحة للمكتب الإعلام للحكومة الجديدة كما استلمنا صفحات حكومة الوفاق وتم تغيير أسمها بجانب اعتماد صفحة المتحدث باسم الحكومة”.

وقال إن الحكومة لم تتطرق حتى الآن إلى ملف الأموال المجمدة في الخارج في أي اجتماع سابق مع التأكيد على السيادة الليبية أكثر من مرة، مبينا أن الملف الأمني شائك ويحتاج إلى تكاتف وتعاون من الجميع والتعامل بحذر.