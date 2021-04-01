لمنع تفشى كورونا.. بلدية سرت تمدد ساعات حظر التجول

أخبار ليبيا 24

شدد المجلس التسييري لبلدية سرت تمسكه بتمديد ساعات حظر التجول بالمدينة من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، لمواجهة وباء كورونا، بحسب بيان البلدية.

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بديوان البلدية، بحضور مراقب الاقتصاد بالمدينة، حسن عون الله، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي، عميد جمعة أمبية.

كما حضر الاجتماع مدير إدارة الإعلام بالبلدية، مع عدد كبير من أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية والحرفية بالمدينة، وتم الاتفاق بعد الاستماع إلى ملاحظات عدد من التجار بمختلف أنشطتهم على إعداد نموذج تعهد باتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، وتمديد ساعات الحظر من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 7 صباحا.