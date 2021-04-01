مدير مصلحة الضرائب يطلب من وزير المالية إعفائه من مهامه

تقدم مدير عام مصلحة الضرائب، خالد عبدالواحد النخاط، بطلب إعفاءه من مهامه كمدير عام للمصلحة إلى وزير المالية «نظرا لوجود العديد من العراقيل والصعوبات التي تحول» بينه وبين العمل بالمصلحة وكذلك تطويرها والعمل بها ومحاربة الفساد والحد منه، إضافة إلى عدم قدرته على تحسين الوضع المادي لموظفي المصلحة وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وشكر النخاط في طلبه الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الخميس، وزير المالية على ثقته في شخصه لتوليه مهام منصب المدير العام لمصلحة الضرائب، مشيدا بحسن المعاملة التي لقيها من جانب مسؤولي الوزارة وموظفي المصلحة التي لم تعاني من ظاهرة الانقسام وظلت موحدة تحدت إدارة واحدة رغم الظروف السياسية التي مرت بها البلاد.

وأشار النخاط في طلبه إلى الاجتماع الموسع لإدارات المصلحة على مستوى ليبيا في الثالث من مارس الماضي، معتبرا أنه «ما كان ليتأتى لولا حرص مسؤولي المصلحة وموظفيها وتقديمهم لمصلحة الوطن فوق أي اعتبار، مدركين أن إيراد الضرائب هو أحد الروافد الأساسية والداعمة للخزينة العامة للدولة إن لم تكن أهمها بعد النفط».

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