لافروف: الولايات المتحدة حوّلت ليبيا إلى “ثقب أسود”

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة، بأنها أفعالها حوّلت ليبيا إلى “ثقب أسود”، وأدت إلى ظهور تنظيم “داعش” في العراق.

وأوضح لافروف، خلال حوارٍ أجرته معه اليوم الخميس القناة الأولى الروسية، “أعتقد أنه ليس هناك حاجة للحديث أكثر عن ذلك، ويمكن الاقتصار على التذكير بعدد ضحايا الحرب التي أججها الأمريكيون، وهو يقدر بمئات آلاف الأشخاص، كما يمكن التذكير بأن حكم (رئيس الإدارة الأمريكية في العراق) بول بريمر سيئ الصيت نتج عنه قيام تنظيم “داعش” الذي التحق به فورا أعضاء في حزب “بعث” وعناصر للأجهزة الخاصة في عهد صدام حسين فقدوا وظائفهم وكانوا في حاجة إلى رعاية عوائلهم”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي،: “سبب ظهور “داعش” بعيد عن الخلافات الإيديولوجية، واستغل ذلك المتشددون اعتمادا على أخطاء الولايات المتحدة. ها هي “الديمقراطية” في العراق!”، بحسب ما نقله موقع RT الروسي.

وشدّد لافروف، على أن إحلال الديمقراطية في ليبيا جاء من خلال “قذائف وضربات عسكرية وقتل معمر القذافي على خلفية تصريحات متحمسة لوزيرة الخارجية الأمريكية حينئذ هيلاري كلينتون”.

وأكد في حديثه بالقول: “النتيجة أن تحولت ليبيا إلى ثقب أسود تتوجه منها إلى الشمال حشود من اللاجئين يعاني منها الاتحاد الأوروبي ولا يعلم كيفية التعامل معها، وإلى الجنوب سيل غير مشروع من الأسلحة والإرهابيين الذين تعاني منهم منطقة الصحراء والساحل”.

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