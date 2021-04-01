“زلاف” تُشرع في إنشاء مهبط الطيران في حقل ايراون.. وأولى الرحلات يوليو

أعلنت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بأنها بدأت الشروع في إنشاء مهبط الطيران في حقل ايراون النفطي، ليكون جاهزاً لاستقبال أولى الرحلات بداية شهر يوليو المقبل.

وقالت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، في إيجاز صحفي، إنه في إطار الإعداد للبدء في عمليات التركيب للمعدات السطحية وخط التصدير بحقل ايراون استعداداً لوضعه على الإنتاج، ولغرض رفع المعاناة عن المستخدمين، شرعت شركة زلاف في انشاء مهبط الطيران بالحقل وسيكون جاهزاً لاستقبال أولى الرحلات بداية شهر يوليو المقبل.