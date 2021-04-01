ليبيا الان

تعيين على شلاك أمينا لديوان مجلس الوزراء

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تعيين على الطاهر شلاك أمينا عاما لديوان مجلس الوزراء. وحسب القرار، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، معاملة الأمين العام للديوان ماليا كوزير

وسبق لشلاك أن عمل مهندسا بقسم مشروعات صندوق الضمان الاجتماعي مصراتة، ومدير لإدارة الخدمات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإداري، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية

والأمين العام الجديد لديوان مجلس الوزراء (48 عاما) حاصل على دبلوم عالي تخصص معادن جمهورية ألمانيا، وبكالوريوس إدارة أعمال في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا تزوير وكذب عالمواطنين وسرقة المال العام – وقلة محاسبة
    كيف يتم تعيين دون الرجوع للراءي العام الليبي في جميع المناطق –
    الان سبها والجنوب والخبرات الي فيها وطرابلس
    لم يتم تعيين احد منهم حتى للمحاسبة المالية والرقابة –
    ومعظم الي بدفوا فيهم للادارات الحساسة من مصراتة وما عندهمش خبرة أبدا ..!!!
    ضروري يتم معرفة تاريخ الوزراء الجدد الجناءي والرقابي
    حتى لا تحصل اخطاء وتجاوزات الليبيين في غنى عنها

    رد