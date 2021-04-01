تعيين على شلاك أمينا لديوان مجلس الوزراء

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تعيين على الطاهر شلاك أمينا عاما لديوان مجلس الوزراء. وحسب القرار، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، معاملة الأمين العام للديوان ماليا كوزير

وسبق لشلاك أن عمل مهندسا بقسم مشروعات صندوق الضمان الاجتماعي مصراتة، ومدير لإدارة الخدمات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإداري، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية

والأمين العام الجديد لديوان مجلس الوزراء (48 عاما) حاصل على دبلوم عالي تخصص معادن جمهورية ألمانيا، وبكالوريوس إدارة أعمال في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا