وزارة الاقتصاد تعلن الانتهاء من المشروع الوطني للتحقق وتتبع الأدوية

انتهت لجنة تتبع الأدوية والمنتجات الطبية، مساء اليوم الخميس، من إعداد المشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية والمعدات الطبية، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح البيان أن الإعلان جاء خلال اجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة وحضور مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، لإعداد قرار يتضمن إنشاء منظومة التتبع والتحقق من السلع الطبية ومصدرها وطرق توزيعها بالسوق المحلي.

وبحسب البيان، استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قرار تنفيذ المنظومة الرقمية تحت اسم ” المشروع الوطني للتحقق وتتبع الأدوية والمنتجات الطبية “بحضور مكتب الشؤون القانونية بالوزارة وذلك لإعداده وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها.

ولفت البيان، إلى أن المشروع الوطني الذي تعود تبعيته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة تتركز أهدافه حول التدقيق في السلع الطبية والتحقق من مصدرها وتتبعها بالسوق المحلي، بالإضافة إلى تمكين الجهات المختصة من تحديد أسعارها.

ويهدف المشروع، إلى حماية المستهلك من الأدوية والمعدات الطبية الغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وإعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة لكل المنتجات الطبية والأطراف المستخدمة للنظام وفق نظام الترقيم العالمي بالسوق المحلي.

وأوضح البيان، أن لجنة تتبع الأدوية تتولى إدارة وتسيير وتنظيم عمل المشروع الوطني الذي تم إحالته لوزير الاقتصاد والتجارة بختام الاجتماع لاعتماده.