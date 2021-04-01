الانتهاء من صيانة خزان وقود بطريق المطار بسعة 25 مليون لتر

انهت فرق الصيانة بمستودع طرابلس النفطي بطريق المطار تجهيز 90٪ من أعمال الصيانة لخزان وقود البنزين رقم 120 والذي تقدر سعته التخزينية ب 25 مليون لتر.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط، إن دخول الخزان حيز التشغيل سيكون خلال اسبوعين، إضافة إلى انطلاق أشغال الصيانة على الخزان رقم 123 بسعته التخزينية التي تقدر هي الأخرى بحوالي 25 مليون لتر ليدخل العمل قبل شهر مايو القادم.

وأكدت الشركة أنها تسخر كل الإمكانيات المتاحة لإنجاز هذا العمل في موعده، ليكون للشركة مخزون استراتيجي للوقود داخل مرافقها، وتنهي الحلول المؤقتة التي فرضتها الظروف على الشركة.

يشار إلى أن تعطيل الخزانات بمستودعات شركة البريقة بطريق المطار بسبب الحرب، دفعها إلى توزيع الوقود من منصات التفريغ بميناء طرابلس البحري ومن النواقل مباشرة للشركات، وهو الأمر الذي أربك خدمات الشركة بحسب البيان.