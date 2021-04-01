مجلة فرنسية: الدبيبة يسعى لإعادة إصلاح المؤسسة الوطنية للاستثمار عبر عدة خطوات

كشفت مجلة جون أفريك الفرنيسة أمس الأربعاء أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة يخطط للإطاحة بـ”علي محمود حسن “رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار .

وبحسب تقرير للمجلة، فإن “الدبيبة” يهدف من وراء تلك الخطوة المحتملة؛ السيطرة على المؤسسة التي تصل أموالها إلى 67 مليار دولار، وإصلاحها بعد تعرضها لانتقادات كبيرة طيلة السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه بات على وشك أن يحل محل رئيس الليبية للاستثمار التي تواجه ادارته اتهامات بالافتقار إلى الشفافية وتنفيذ استثمارات مشبوهة.

وأكد التقرير أن سجل علي محمود حسن السيئ يعمل ضده ويدعم خطط الدبيبةن وففي عام 2019 تم القبض على “حسن” للاشتباه في فساده فيما يسمى بقضية شركة إدارة “بالادين ” التي عهدت فيها المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أكثر من 700 مليون دولار من الأصول.

وأوضح التقرير أن “حسن” عارض رئيس المؤسسة الحالي بشدة مطالب “الدبيبة” بتجميد استثمارات الاستثمار الليبية والشركات التابعة لها، مؤكدا أنه كان بالفعل مستهدفا من رئيس وزراء طرابلس السابق “فايز السراج”، لكن على الرغم من كل شيء فقد تمكن من الاحتفاظ بمنصبه.