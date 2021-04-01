كاباو تواجه «الموجة الثانية» بمسحات أنفية بين شهر و18 عاما

طلبت لجنة مجابهة جائحة كورونا ببلدية كاباو من جميع الفئات العمرية من عمر شهر إلي 18 سنة التواجد أمام مبني مستشفي كاباو لأخذ مسحات أنفية غدا الجمعة في تمام الساعة 11 صباحا إلي الساعة 2 مساء.

ونوهت اللجنة، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن استشاري طب الأطفال د.كامل التلوع سيوقع الكشف علي الحالات المذكورة سابقا لأخد كافة البيانات لدراسة هذا الأمر.

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ونبه المنشور إلى الموجة الثاني للوباء أقوى وأشدّ عداوة من ذي قبل، وأصاب جميع الأعمار، حتى الفئات العمرية الصغيرة لم يسلموا منه، مشيرا إلى رصد إصابة للرضع و الأطفال بين عمر 3 أشهر و 16 عاما في كاباو.

ويوم الأحد أعلنت بلدية كاباو أن عدد المصابين بفيروس «كورونا» من فئة الرضع والأطفال بلغ 34 حالة خلال الفترة من 19 إلى 27 مارس. وأوضحت إحصائية أصدرتها البلدية، للفترة المذكورة أن إجمالي عدد العينات الموجبة بلغ 883 عينة، وبحصيلة 13 حالة وفاة خلال أسبوعين فقط..

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