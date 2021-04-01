المدني: ليبيا عاجزة عن توفير مسحات كورونا

زعم عبد المالك المدني، الناطق السابق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» المنحل، أن ليبيا تعجز عن توفير المسْحات الخاصة بالكورونا.

وأشار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، إلى أن فريق الرصد والتقصي بمدينة مصراتة، أعلن في بيان رسمي، توقفه عن أخد العينات بعد نفاذ السوابات من مخازنه وعدم توفيرها من قبل وزارة الصحة”.

وتابع المدني:” في اتصال بأحد أفراد الأطقم الطبية المختصة بمدينة طرابلس، أكد بأن الوضع بنفس السوء” على حد تعبيره.

وأضاف:” أن أبناء طرابلس لم يستلموا سوابات منذ 3 أسابيع، كما يشترطون على الحالات شراءها من الصيدليات الخاصة لأخد المسحة لهم”.

وادعى:” كل هذا يحدث وسط استغراب واندهاش لدى كل الليبيين، فليبيا أنفقت 1.5 مليار دينار لمجابهة كورونا ولا توجد حتى ربعها على الأرض”.