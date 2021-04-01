مصلحة المطارات تبحث إعادة جدولة مواعيد الرحلات بمطار مصراتة

عقدت بمقر مصلحة المطارات اجتماعا اليوم الخميس، بلجنة الخانات الزمنية والتي يترأسها محمد النجار رئيس قسم الإحصاء والأذونات بمصلحة المطارات وبحضور أعضاء اللجنة ومدير عام مطار مصراتة. عادل قزيط ومدير إدارة التشغيل والتسهيلات مصعب ابولطيفة ومدراء المكاتب المختصة بالمطار وبعض ممثلي شركات النقل الجوي الوطنية.

وقالت المصلحة في إيجاز صحفي، إن الاجتماع لمناقشة جداول مواعيد الرحلات للموسم الصيفي 2021 والنظر في أمكانية تعديل الخانات الزمنية بما يتناسب والقدرة التشغيلية للمطار وبالأخذ في الاعتبار حجم المحطة الحالية ومحدودية قدرتها الاستيعابية وبما يتناسب مع مستوى الخدمات المطلوبة لشركات الطيران والمسافرين.