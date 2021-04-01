بوقعيقيص: «منحة رمضان» كان أولى بها «صندوق التضامن» لتوزيعها في نصابها الصحيح

علقت المحامية والناشطة السياسية، آمال بوقعيقيص، علق منحة رمضان التي أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق، لدعم الفقراء والأسر الأكثر احتياجا في ليبيا.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن منحة الفقراء لشهر رمضان التي قررها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، استنكرها البعض وسخر منها البعض الآخر وقالوا:” هي لا تعدو ثمن 20 كجم من اللحم”.

وتابعت:” حقيقة هذه العشرون كيلو من اللحم لا تعني شيء لمن يأكله كل وجبة وربما وجبتين في اليوم الواحد ولكنها تعني الكثير لصائم في رمضان، التي خرجت اللحوم من تفاصيل وجبته “.

وأضافت:” لدي تحفظ واحد بشأنها، نحن لدينا صندوق التضامن الذي بحكم قانون إنشائه يهتم بالفقراء والأسر المحتاجة الكبيرة العدد ولديه أمواله من خارج الميزانية العامة بل هي في جزء منها نسبة من ضريبة الدخل والمرتب لكل الليبيين”.

واختتمت:” لذلك أرى من الأصوب أن تذهب هذه المنحة كهبة من ميزانية الدولة لهذا الصندوق على أن تخصص للمستحقين الحقيقيين في شهر رمضان، وقد تكون فرصة جيدة لوضع هذا الصندوق تحت المجهر هو وميزانياته الضخمة وحقيقة قيامه بواجباته ونحن نرى هذا الفقر المستشري”.