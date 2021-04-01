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العرادي يهاجم “العربية” بسبب “القذافي”

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال العضو المؤسسة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي، اليوم الخميس، “إن اختلاق شجاعة للطغاة في أيامهم الأخيرة لا تغني شيئا في الحفاظ على ملك أذن الله بنزعه”.

 أتى ذلك في تغريدة على تويتر هاجم فيها العرادي وثائقي لقناة العربية بعنوان: ” لحظات القذافي الأخيرة”.

وأضاف العرادي، في إشارة إلى القذافي: أن “من هرب من العاصمة واعتقل مختفيا في المجاري، لا يمكن أن يتحول إلى بطل بفيلم من 25 دقيقة”.

وقال: إن “فرعون كان في قمة الشجاعة وهو يلاحق موسى. محاولة العربية لا تختلف عن صرخة فرعون وقد أدركه الغرق”.

وأضاف العرادي: “الذين نقلت قناة العربية شهاداتهم، لو كان لديهم قدر من الشجاعة التي تحاول إضفائها على قائدهم، لماتوا دفاعا عنه”.

وكانت قناة العربية قد بثت وثائقي من انتاجها حول القذافي في أيامه الأخيرة قبل مقتله يوم 20 أكتوبر 2011.

وقد أستندت العربية في الوثائقي حول شهادات قدمها كل، فرج إبراهيم المرافق الشخصي للقذافي، وموسى إبراهيم، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وخليفة فرج، الحارس الشخصي للقذافي، ومحمود عبدالحميد، ابن أخت القذافي.

الوسوم

الإخوان المسلمين عبدالزراق العرادي قناة العربية ليبيا معمر القذافي

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تعليقات

  • يا عرص يا ذيوث لولا القذافي يا خاين راك في حاله يا منافق يا تيس قلبتوا علي البغدادي و استوليتوا علي أمواله يا سراق يا جبان يا عميل يا سفيه

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  • يا قداش ليبيا فيها من خروات وهذا الذوث اولهم و زينهم الاعور الرجال الخنزير القذر و الشايب حفتر اللي قاعد يتوهم انه قايد جيش لعنة الله عليكم

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  • نزيدك حاجة تانيه انكم عيله لا تعرف الشرف و لا عندها كرامه تنبحوا مع كل شخص مخالب جبناء منافقين

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  • والله يابغل بإذن الله القدافي كلي لوحة انت بعون الله نحشولك مرتكة والإنذال اللي زيك يامفشك

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