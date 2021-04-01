المجلس الاستشاري: المشري حرص على المشاركة في حفل تنصيب رئيس النيجر

وصل رئيس المجلس الأعلى الاستشاري، “خالد المشري”، الخميس، إلى مطار نيامي في زيارة رسمية إلى دولة النيجر، وذلك بناءً على دعوة موجهة من رئيس جمهورية النيجر “محمد يوسفو”، للمشاركة في احتفالية تنصيب رئيس النيجر المنتخب الجديد السيد “محمد بازوم”.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الاستشاري، اليوم الجمعة، فإن الزيارة شارك فيها النائب الأول لرئيس المجلس “محمد بقي” وأعضاء المجلس “أحمد جمعة صالح” و”سعد بن شرادة” و”عبدالعزيز حربية” و” ماما سليمان سيدي”.

وكان في استقبال المشري- بحسب البيان- “بريجي رافيني” ووزير التعليم العالي ووزير المعادن ووكيل رئاسة الوزراء وعميد بلدية نيامي.