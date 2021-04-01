سفارة أمريكا تدعو مواطني بلادها في ليبيا لاجتماع افتراضي

أخبار ليبيا24

وجهت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة للمواطنين الأمريكيين المقيمين حاليًا في ليبيا، لعقد اجتماع افتراضي مساء يوم الأربعاء القادم.

وقالت السفارة إن السفير ريتشارد نورلاند دعا المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليًا في ليبيا لحضور اجتماع قاعة المدينة الافتراضي يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 عند الساعة 5:00 مساءً.

وأوضحت أنه ستتاح الفرصة للحاضرين للالتقاء فعليًا بأعضاء آخرين من الجالية الأمريكية في ليبيا والاستماع إلى ملاحظات موجزة من السفير نورلاند حول المبادرات والأولويات الرئيسية للحكومة الأمريكية في ليبيا.

وأضافت أن أفراد الأمن سيناقشون الظروف الأمنية المحلية، وسيكون الموظفين القنصليين متاحين للإجابة على الأسئلة القنصلية.