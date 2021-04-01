حرس السواحل ينقذ 167 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية وأسيوية

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، من إنقاذ 167 مهاجرا من الجنسيات الافريقية وأسيوية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية ، وذلك أمس الخميس.

وقال الجهاز في إيجاز صحفي، إنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابع الجهاز، سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.