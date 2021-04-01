حرس السواحل ينقذ 167 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية وأسيوية

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، من إنقاذ 167 مهاجرا من الجنسيات الافريقية وأسيوية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية ، وذلك أمس الخميس.
وقال الجهاز في إيجاز صحفي، إنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتابع الجهاز، سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
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