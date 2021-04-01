حملة أخذ مسحات عشوائية في الخمس للكشف عن كورونا

انطلقت في مدينة الخمس حملة لأخذ المسحات العشوائية من التي أعلنت عنها اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بالبلدية بالتنسيق مع مراقبة تعليم الخمس-حسب ما جاء على المنصة الإعلامية للمجلس البلدي.
و قام فريق الرصد و التقصي و الاستجابة السريعة الخمس بأخذ مسحات أنفية عشوائية للاختبار السريع المضاد لفيروس كورنا من الطلبة و المعلمين داخل بعض المدارس في منطقة كعام وهي مدرسة أبوبكر الصديق للتعليم الأساسي ومدرسة أولاد نما للتعليم الثانوي بنات ومدرسة شهداء كعام للتعليم الثانوي ومدرسة عبدالرحمن بن عوف للتعليم الابتدائي.
وجاء في منشور المجلس أنه تم أخد 110 عينة عشوائية من هذه المدارس و كانت جميع النتائج سالبة ، فيما أثنى المجلس على جهود أعضاء اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بالبلدية و فريق الرصد و التقصي و الاستجابة السريعة الخمس وفريق مراقبة جهوزية المدارس في ظل جائحة كورونا التابع لمراقبة تعليم الخمس و مديري المدارس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك