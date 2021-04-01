لافروف: انتخابات 24 ديسمبر يجب أن ترضي السراج وحفتر والغويل

عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف عن اعتقاده أن الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل «يجب أن تجرى بطريقة ترضي جميع القوى السياسية الليبية وذوي الثقل»، وضرب مثلا بأسماء مثل «فايز السراج وخليفة حفتر وخليفة الغويل وزملائنا الآخرين الذين قدموا إلى موسكو أكثر من مرة».

وقال خلال جلسة خاصة لنادي فالداي الدولي للحوار «من الضروري مراعاة مصالح قادة الجيش الوطني الليبي وممثلي نظام القذافي. الجميع على علم بهذا الآن»، مضيفا «من شأن هذا الشمول أن يساعد في إطلاق عملية سلام مستدامة في أقرب فرصة ممكنة. ونحن سوف نبذل قصارى جهدنا للمساعدة».

وأشار الوزير الروسي إلى ملتقى الحوار الليبي في جنيف، بالقول بدأت بعض العمليات هناك بعد مؤتمر برلين وأسفرت الآن عن اتفاقات، تم الترحيب بها جميعًا، على الرغم من وجود بعض المزالق»، مضيفا «لا يزال الكثيرون يعربون عن قلقهم لأن هذه الاتفاقات تم التوصل إليها من خلال منتدى يضم 75 عضوًا في جنيف ، وهو تنسيق أنشأه القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز. حتى في تلك المرحلة».

لافروف: انتخاب السلطة الموقتة مفاجأة للجميع

وأردف «لم تفهم ليبيا تمامًا المعايير التي تم من خلالها اختيار هؤلاء الـ 75 شخصًا. جاء الإعلان عن أسماء محددة لأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بمثابة مفاجأة أكبر. لم يتوقع أحد نتائج هذه الانتخابات. ربما كان ذلك جيدًا ، مفاجأة للجميع».

وتحدث لافروف عن السلطة التنفيذية الموقتة قائلا «لقد تحدثت مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد لبدبيبة، وألقيت نظرة على سجلهم الحافل، كلاهما من ذوي الخبرة».

وأضاف «نحن نفترض أن هناك اتفاقًا ، تم التوصل إليه بالتوازي مع تعيين هؤلاء القادة المؤقتين، لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021. لا أعرف مدى جدوى الموعد المحدد في السياق الليبي. قبل بضع سنوات، كان من المقرر إجراء انتخابات في مواعيد محددة ولم ينجح ذلك مطلقًا. لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإنجاحها».

وخلال مباحثات هاتفية مع المنفي والدبيبة في 8 فبراير الماضي، جدد وزير الخارجية الروسي «تأكيده استعداد موسكو للتفاعل البناء مع الإدارة الانتقالية لليبيا بهدف التغلب على الأزمة الليبية التي طال أمدها في أقرب وقت ممكن». وركز الوزير الروسي على «تعزيز التعاون من أجل زيادة تطوير العلاقات الروسية – الليبية الودية تقليديًا»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين.

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