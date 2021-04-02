معالجة خطوط الصرف الصحي في مصراتة  

على مدار شهر مارس الماضي وإلى أبريل الجاري تواصل فرقة صيانة ومعالجة الصرف الصحي بالمجلس البلدي مصراتة إنجاز استكمال مشاريع البنية التحتية بالامكانات المتاحة لتطوير شوارع المدينة وميادينها وعموم مرافق المدينة من مساكن ومبانٍ عامة.

وتواصل البلدية إشرافها على هذه الأعمال بالتنسيق مع مكتب خدمات مصراتة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي في مختلف محلات البلدية، وآخر الأعمال الشروع بمعالجة وصيانة خط الصرف الصحي بداية طريق الجزيرة قرب مسجد تيكة.

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