قائد «إيريني»: تمديد مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا اعترافا بالقرارات الدولية

قال قائد عملية إيريني الأوروبية الأدميرال فابيو أغوستيني، إن تمديد مدة العملية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، يمثل اعترافا بتنفيذها لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وبحسب وكالة “وكالة آكي” الإيطالية، فإن فابيو أغوستيني، أشار إلى أن تمديد المجلس الأوروبي للعملية عامين مقبلين، يؤكد إرادته في المحافظة على الالتزامات التي تُعهّد بها في مؤتمر برلين.
وكان سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، قد زار مقر العملية الأوروبية الجوية والبحرية “إيريني”، في مقر قيادة العمليات للقوات المشتركة في تشنتوشيللي في روما.
واستقبل قائد العملية “إيريني”، الأدميرال فابيو أغوستيني وموظفيه، الترهوني، وتم إطلاعه على آخر المستجدات بشأن العملية ونتائجها.
وقال قائد إيربني: “إنه لمن دواعي سروري أن تكون هنا كدليل ملموس على نهج متجدد من قبل المؤسسة السياسية الليبية تجاه الاتحاد الأوروبي وعملية إيريني”.
من جانبه، قال السفير الترهوني، إن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا ملتزمة التزاما عميقا بالسعي لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، معربا عن أمله في تحقيق هذه الغاية بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
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