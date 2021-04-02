قائد «إيريني»: تمديد مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا اعترافا بالقرارات الدولية

قال قائد عملية إيريني الأوروبية الأدميرال فابيو أغوستيني، إن تمديد مدة العملية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، يمثل اعترافا بتنفيذها لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وبحسب وكالة “وكالة آكي” الإيطالية، فإن فابيو أغوستيني، أشار إلى أن تمديد المجلس الأوروبي للعملية عامين مقبلين، يؤكد إرادته في المحافظة على الالتزامات التي تُعهّد بها في مؤتمر برلين.

وكان سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، قد زار مقر العملية الأوروبية الجوية والبحرية “إيريني”، في مقر قيادة العمليات للقوات المشتركة في تشنتوشيللي في روما.

واستقبل قائد العملية “إيريني”، الأدميرال فابيو أغوستيني وموظفيه، الترهوني، وتم إطلاعه على آخر المستجدات بشأن العملية ونتائجها.

وقال قائد إيربني: “إنه لمن دواعي سروري أن تكون هنا كدليل ملموس على نهج متجدد من قبل المؤسسة السياسية الليبية تجاه الاتحاد الأوروبي وعملية إيريني”.

من جانبه، قال السفير الترهوني، إن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا ملتزمة التزاما عميقا بالسعي لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، معربا عن أمله في تحقيق هذه الغاية بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.