الدبيبة يشكل لجنة من 4 وزراء لوضع مقترح زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة

أصدر د رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 6 لسنة 2021، والذي يقضى بتشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح بزيادة مرتبات العاملين بالوحدات الادارية العامة، برئاسة وزير المالية وعضوية كل من، وزير الخدمة المدنية،ووزير المواصلات،ووزير العمل والتأهيل.

وفى وقت سابق، طالب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك عبد الله” في مراسلةٍ إلى نظيرته بوزارة الخارجية “نجلاء المنقوش”، إيقاف التعامل مع كافة الترشيحات السابقة الصادرة عن وزارة المالية.

وأوضح وزير المالية في رسالته التي طالعتها “الساعة 24″، أن ذلك بشأن ترشيح المراقبين الماليين ومساعديهم للعمل بالخارج بالسفارات والقنصليات والبعثات الدولية.