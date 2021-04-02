رئيس جهاز الحرس البلدي يتفقد سير العمل في فرع زوارة

زار رئيس جهاز الحرس البلدي العميد “إسماعيل أبوجناح” -الخميس- مقر جهاز الحرس البلدي لبلدية زوارة وكان في استقباله أعضاء المجلس البلدي موسى نانيس وعلي نزدف وأعضاء الحرس البلدي فرع زوارة وعدد من مديري القطاعات في البلدية .

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها رئيس الجهاز للإدارات والفروع التابعة إلى رئاسة الجهاز للوقوف على سير العمل فيها ووضع الحلول اللازمة للصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ الأعمال المكلف بها أعضاء الجهاز لنجاح سير العمل وتقديم خدمات أفضل للصالح العام-حسب ما ذكره المكتب الإعلامي لبلدية زوارة .

وأفاد العميد أبوجناح في تصريح صحفي “أن الجهاز لن يكون فيه أي مركزية في تقديم الخدمات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بالمهام بطريقة سلسة ومنظمة وسريعة” .

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