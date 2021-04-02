«بلدي كاباو»: رصدنا حالات إصابة بكورونا بين الرضع والأطفال

قال المجلس البلدي كاباو، إنه رصد إصابة رُضّع وأطفال بفيروس كورونا المستجد تترواح أعمارهم ما بين 3 أشهر و 16 عاما .

وطالب المجلس، لإيجاز صحفي، الأهالي بالتوجه للمشفى لإجراء الفحص للأعمار بين شهر و18 عاما.

وكان عضو اللجنة الاستشارية العلمية لمُجابهة فايروس كورنا الدكتور حيدر السائح، قال إن أول شحنة من مجمع كوفاكس جاهزة في انتظار شحنها للأراضي الليبية.

وأوضح السائح، في تصريحات له رصدتها “الساعة 24″، أن تم مخاطبة الخطوط الجوية الليبية الأربعاء الماضي، باستقبال وشحن الطرد الخاص بشحنة اللقاحات، وبذلك أول شحنة من مجمع كوفاكس جاهزة في انتظار شحنها للأراضي الليبية.

وأكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أن ملف توريد اللقاحات المضادة لكورونا بيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والذي بدوره اتخذ عدة إجراءات وتواصل مع الشركات لتوريد اللقاح، مردفا: “ووضعني عقب تسلمي مهام الوزارة في الصورة”.

وتوقع الزناتي في تصريحات سابقة في 23 مارس الحالي، أن تصل اللقاحات خلال أسبوعين، إذا لم يستجد شيء بخصوص الشركات.

وكان الدكتور حيدر السائح أعلن في تصريحات إعلامية، في ديسمبر الماضي،عن أن “لييبا تعاقدت مع كوفاكس لشراء أكثر من 1.4 مليون جرعة لقاح كوفيد-١٩”, مردفا أنه “تم تحويل المبلغ بالكامل”.