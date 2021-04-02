العرادي يشبه “العربية” بفرعون: القذافي لا يمكن أن يتحول إلى بطل بفيلم

هاجم العضو المؤسسة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي، قناة العربية بعد بثها فيلما وثائقيا بعنوان: ” لحظات القذافي الأخيرة”.

وقال العرادي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: الذين نقلت قناة العربية شهاداتهم، لو كان لديهم قدر من الشجاعة التي تحاول إضفائها على قائدهم، لماتوا دفاعا عنه”.

واستطرد:” اختلاق شجاعة للطغاة في أيامهم الأخيرة لا تغني شيئا في الحفاظ على ملك أذن الله بنزعه، و من هرب من العاصمة واعتقل مختفيا في المجاري، لا يمكن أن يتحول إلى بطل بفيلم من 25 دقيقة، فرعون كان في قمة الشجاعة وهو يلاحق موسى، محاولة العربية لا تختلف عن صرخة فرعون وقد أدركه الغرق”.

وفى قت سابق، بثت قناة العربية فيلما وثائقيا، إنتاجها حول القذافي في أيامه الأخيرة قبل مقتله يوم 20 أكتوبر 2011، ووقد استندت فيه لشهادات قدمها كل، فرج إبراهيم المرافق الشخصي للقذافي، وموسى إبراهيم، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وخليفة فرج، الحارس الشخصي للقذافي، ومحمود عبدالحميد، ابن أخت القذافي.