ليبيا الان

العرادي يشبه “العربية” بفرعون: القذافي لا يمكن أن يتحول إلى بطل بفيلم

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم  العضو المؤسسة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي، قناة العربية بعد بثها فيلما وثائقيا بعنوان: ” لحظات القذافي الأخيرة”.

وقال العرادي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: الذين نقلت قناة العربية شهاداتهم، لو كان لديهم قدر من الشجاعة التي تحاول إضفائها على قائدهم، لماتوا دفاعا عنه”.

واستطرد:” اختلاق شجاعة للطغاة في أيامهم الأخيرة لا تغني شيئا في الحفاظ على ملك أذن الله بنزعه، و من هرب من العاصمة واعتقل مختفيا في المجاري، لا يمكن أن يتحول إلى بطل بفيلم من 25 دقيقة، فرعون كان في قمة الشجاعة وهو يلاحق موسى، محاولة العربية لا تختلف عن صرخة فرعون وقد أدركه الغرق”.

وفى قت سابق، بثت قناة العربية فيلما وثائقيا، إنتاجها حول القذافي في أيامه الأخيرة قبل مقتله يوم 20 أكتوبر 2011، ووقد استندت فيه لشهادات قدمها كل، فرج إبراهيم المرافق الشخصي للقذافي، وموسى إبراهيم، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وخليفة فرج، الحارس الشخصي للقذافي، ومحمود عبدالحميد، ابن أخت القذافي.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Avatar يقول الزعماء الحقيقين لا يحتاجون لأفلام درامية تافهة انما يعيشون الواقع والتاريخ لا ينساهم:

    حتى صدام لا يمكن ان يكون بطل لفيلم
    لسبب بسيط يا جاهل
    لان القذافي رجل حقيقي وعسكري ويعيش الواقع وقد غدرتم به وهو داءما يقول الحقاءق في خطاباته عن واقع الوطن العربي الذي اصبح عميل للصهيونية ويكفي انه رمى ميثاق الامم المتحدة الذي. اعتبره لا قيمة له لانهم لا يعملون به ورماه على وجوههم وقال ان السلام لا يأتي بقهر الشعوب وسرقة ثرواتهم –
    وكذلك صدام الذي حوكم بمحكمة هزلية من قضاة خونة فقط لسرقة ثروات العراق وقهر شعبها
    وهم الزعماء الأثنان فقط فالوطن العربي الذين كانوا يدافعون عن أرضهم وحركوا جيوشهم للدفاع عن ارضهم
    – دون الحكام الآخرين الذين يضربون شعوبهم بجيوشهم

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  • القذافى يتحدث عن تخاذل العرب مع العراق واعدام صدام

    youtube.com/watch?v=qlrvsC4oh9M

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