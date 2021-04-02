إطلاق حملة لأخذ مسحات عشوائية خاصة بكورونا في الخمس

أطلقت مدينة الخمس، حملة لأخذ المسحات العشوائية، من التي أعلنت عنها اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بالبلدية، بالتنسيق مع مراقبة تعليم الخمس.

وبحسب ما جاء على المنصة الإعلامية للمجلس البلدي، فإن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخمس، أخذ مسحات أنفية عشوائية للاختبار السريع المضاد لفيروس كورنا من الطلبة والمعلمين داخل بعض المدارس في منطقة كعام وهي مدرسة أبوبكر الصديق للتعليم الأساسي ومدرسة أولاد نما للتعليم الثانوي بنات و‎مدرسة شهداء كعام للتعليم الثانوي و‎مدرسة عبدالرحمن بن عوف للتعليم الابتدائي.

‎وجاء في منشور المجلس أنه تم أخد 110 عينة عشوائية من هذه المدارس وكانت جميع النتائج سالبة.

فيما أثنى المجلس، على جهود أعضاء اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بالبلدية وفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخمس وفريق مراقبة جهوزية المدارس في ظل جائحة كورونا التابع لمراقبة تعليم الخمس ومديري المدارس.